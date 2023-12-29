Количество жертв российской ракетной атаки в Одессе возросло до трех - Кипер

Сегодня рф атаковала Одессу, попав, среди прочего, в 3-этажный и 17-этажный жилые дома. Утром было известно о двух погибших, впрочем только что стало известно о еще одном. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех. Поисковые операции продолжаются - написал он.

Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека, добавил Кипер. Также в городе в результате обстрела поврежден лицей.

"К счастью, детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых", - сообщил глава ОГА.

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