В больнице умер мужчина, который пострадал в результате вчерашней атаки российских войск на Николаев. Количество жертв возросло до 4. Об этом сообщил в субботу мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

К сожалению, стало известно, что в больнице скончался мужчина. Соболезнования близким и родным. По состоянию на сейчас уже четыре погибших из-за российского прилета, в том числе и ребенок - сообщил Сенкевич.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской площадке в Николаеве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Николаеву, призывая к новым решениям для защиты Украины. Он отметил, что россия должна почувствовать силу мира, поскольку давления на нее недостаточно.

Утром 20 июня было известно, что в результате удара пострадали 24 человека, а еще трое погибли, среди погибших - 13-летний мальчик.