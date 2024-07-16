До трех увеличилось количество раненых в результате вражеского обстрела Антоновки на Херсонщине. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

По его словам, в больницу в состоянии средней тяжести обратился 54-летний мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение левой кисти.

Напомним,

Как сообщал УНН, российские войска ударили по Антоновке в Херсонской области, атаковали дроном ремонтную бригаду газовиков, пострадал староста села.