Количество пострадавших от утреннего удара по Харькову продолжает расти

Известно о 15 людях, пострадавших из-за вражеского удара по Харькову в понедельник утром, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

«Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела», - написал Синегубов в Telegram.

Ранее

Мэр города Игорь Терехов рассказывал, что враг попал в центральной части Харькова, в район плотной жилой застройки. Было известно о 9 госпитализированных.