Количество пострадавших от утреннего удара по Харькову продолжает расти
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела центральной части Харькова пострадали 15 человек. Удар пришелся по району плотной жилой застройки, спасатели локализовали пожар.
Известно о 15 людях, пострадавших из-за вражеского удара по Харькову в понедельник утром, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
«Количество пострадавших возросло до 15. Спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела», - написал Синегубов в Telegram.
Ранее
Мэр города Игорь Терехов рассказывал, что враг попал в центральной части Харькова, в район плотной жилой застройки. Было известно о 9 госпитализированных.