Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 14

В результате удара рф по Запорожью количество пострадавших возросло до 14. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

"... по состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 14 человек", - сообщил Федоров.

Кроме того, глава ОВА показал, как выглядит центр Запорожья после удара рф.

В Запорожье растет количество раненых из-за удара рф: пострадали двое врачей

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье спогибли три человека.