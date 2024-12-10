Количество пострадавших от удара рф по Запорожью возросло до 14
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Запорожью пострадало 14 человек. Среди погибших - три человека, удар был нанесен по частной клинике.
В результате удара рф по Запорожью количество пострадавших возросло до 14. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
"... по состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 14 человек", - сообщил Федоров.
Кроме того, глава ОВА показал, как выглядит центр Запорожья после удара рф.
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Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье спогибли три человека.