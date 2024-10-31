Количество дел о жестоком обращении с животными возросло: какие наказания

С начала этого года открыто 178 уголовных дел по жестокому обращению с животными, что уже превышает показатели прошлого года. Примерно каждое пятое дело в этом году доходит до суда, сообщает мониторинговый сервис «Опендатабот», пишет УНН.

Детали

«178 уголовных дел по жестокому обращению с животными открыто в этом году. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Всего 1599 уголовных производств было зафиксировано с 2015 года», - говорится в сообщении.

Почти каждое 5 дело, как указано, в этом году доходит до рассмотрения суда. Для сравнения, в предыдущие два года рассмотренным было почти каждое 4 дело.

В судебном реестре уже есть дела, где за жестокость к животным преступники получили реальное заключение. Например, на Днепропетровщине мужчина во время ограбления ударил ножом-мачете алабая по кличке «Имир». За это он получил отдельно 3 года заключения. Впрочем, сейчас преобладают дела с условным лишением свободы.

Справочно

Вопрос жестокого обращения над животными регулирует статья 299 УКУ. В ней говорится, что к жестокому обращению относят физическое издевательство над животными и натравливание их друг на друга. Преступников могут наказать от штрафа до лишения свободы на срок от 1 до 8 лет.