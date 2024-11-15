Коалиция президента Шри-Ланки получает 63% голосов на парламентских выборах
Киев • УНН
Социалистическая коалиция АЭС нового президента Шри-Ланки Ануры Кумара Диссанаяке лидирует на выборах с 63% голосов. Партия, ранее имевшая лишь 3 места в парламенте, теперь доминирует в большинстве избирательных округов.
Коалиция президента Шри-Ланки одерживает победу на парламентских выборах. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Шри-Ланке, коалиция нового президента страны Анура Кумара Диссанаяке доминирует с большим преимуществом. Социалистическая партийная коалиция АЭС получила 63 процента голосов, при этом подсчитано уже более половины бюллетеней.
До выборов партия Национального народного фронта имела лишь три места в 225-местном парламенте, но сейчас ее представители лидируют на большинстве избирательных округов.
Напомним
Анура Кумар Диссанаяке был избран президентом страны в сентябре.
Президентом Шри-Ланки выбрали представителя левой партии Анура Диссанаяке23 сент. 2024, 08:37 • 14449 просмотров