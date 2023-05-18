Князева доставили на заседание ВСП, где решится вопрос согласия на его арест

Детали

ВСП перешло к рассмотрению представления заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра Васильевича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, а именно Всеволода Князева.

Добавим, что сейчас судья Князев задержан и 17 мая Высший Антикоррупционный суд на своем заседании подтвердил законность задержания Князева несмотря на наличие у него специального статуса судьи, что накладывает некоторые законодательные ограничения при осуществлении в отношении судей процессуальных действий со стороны правоохранительных органов.

Именно Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временного отстранения судьи от правосудия (в соответствии с Главами 7 и 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»). Однако, во время заседания ВАКС представители САП обосновали законность задержания тем, что не все «меченые» деньги, которые предназначались для взяток Князеву и другим судьям (по установлению лиц которых еще ведется работа), не были обнаружены, а потому Князев на свободе может влиять на вещественные доказательства и проведение следствия. Суд согласился, что эти аргументы обосновывают законность задержания судьи.

Князеву 16 мая было вручено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получения взятки должностным лицом и в особо крупном размере.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером в 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительных договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС, но пока задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это невозможно без разрешения Высшего Совета правосудия.