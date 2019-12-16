КНР выделит Беларуси кредит на полмиллиарда долларов

"Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "беспрецедентность" этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику.

Белорусская сторона начала переговоры с Пекином еще летом этого года после осложнений в диалоге с Российской Федерацией по новому вспомогательному кредиту в размере 600 миллионов долларов.

Также стоит отметить, что Беларусь в последние годы активно развивает сотрудничество с Поднебесной. Стороны договорились о безвизовом режиме, КНР создает в Беларуси большой индустриальный парк, в котором, по оценкам экспертов, могут быть созданы 150 тысяч рабочих мест.

Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко одобрил получение кредита от Китая.