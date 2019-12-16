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КНР виділить Білорусі кредит на понад півмільярда доларів

КНР виділить Білорусі кредит на понад півмільярда доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Шанхайська філія Банку розвитку Китаю виділить Білорусі терміновий кредит на суму 3,5 мільярда юанів (це понад 500 мільйонів доларів). Такої угоди сторони досягнули у понеділок, 16 грудня, у Шанхаї, повідомило Міністерство фінансів Білорусі, інформує УНН.

"Кредит не пов'язаний з реалізацією будь-якого проекту і може бути спрямований на спільні цілі, в тому числі: на погашення та обслуговування державного боргу, підтримання золотовалютних резервів Республіки Білорусь, а також сприяння розвитку двосторонньої торгівлі між Білоруссю і Китаєм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "безпрецедентність" цієї угоди свідчить про новий рівень відносин Республіки Білорусь і Банку розвитку Китаю, підвищенні довіри китайських фінансових інститутів до Республіки Білорусь як до надійного позичальника.

Білоруська сторона розпочала перемовини з Пекіном ще влітку цього року після ускладнень в діалозі з Російською Федерацією щодо нового допоміжного кредиту в розмірі 600 мільйонів доларів. 

Також варто зазначити, що Білорусь впродовж останніх років активно розвиває співпрацю з Піднебесною. Сторони домовилися про безвізовий режим, КНР створює в Білорусі великий індустріальний парк, в якому, за оцінками експертів, можуть бути створені 150 тисяч робочих місць.

Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко схвалив отримання кредиту від Китаю

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