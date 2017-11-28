КНДР запустила баллистическую ракету - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на Yonhapnews.
СМИ отмечает, что запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.
Ранее СМИ информировали, что Северная Корея ведет подготовку к запуску новых баллистических ракет.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении нескольких северокорейских компаний и одного китайского бизнесмена.