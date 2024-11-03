КНДР обвинила президента Южной Кореи в угрозе ядерной войны

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 108179 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 117950 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 119788 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 140263 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 152684 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 145283 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142173 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 192588 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131960 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР обвинила президента Южной Кореи в угрозе ядерной войны

КНДР обвинила президента Южной Кореи в угрозе ядерной войны

Киев  •  УНН

04:48 • 6617 просмотра

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Северная Корея опубликовала белую книгу, в которой критикует президента Юн Сук Йоля за создание угрозы ядерной войны. Документ осуждает его политику в отношении США, Японии и НАТО, а также отказ от межкорейских соглашений.

Президента Южной Кореи Юн Сук Йоля обвиняют в создании угрозы ядерной войны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье государственные СМИ Северной Кореи обнародовали белую книгу, в которой президент Южной Кореи Юн Сук Ёль обвиняется в создании угрозы ядерной войны для своей страны. Документ, подготовленный Институтом изучения враждебного государства, был опубликован агентством KCNA и содержит критику в адрес Юна за его «безрассудные замечания» о возможной войне.

В книге отмечается, что политика президента Южной Кореи, включая отказ от ключевых элементов межкорейского соглашения, его участие в планировании ядерной войны с Соединенными Штатами, а также стремление к углублению сотрудничества с Японией и НАТО, повышает риск конфликта в регионе.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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