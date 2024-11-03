КНДР обвинила президента Южной Кореи в угрозе ядерной войны
Киев • УНН
Северная Корея опубликовала белую книгу, в которой критикует президента Юн Сук Йоля за создание угрозы ядерной войны. Документ осуждает его политику в отношении США, Японии и НАТО, а также отказ от межкорейских соглашений.
Президента Южной Кореи Юн Сук Йоля обвиняют в создании угрозы ядерной войны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В воскресенье государственные СМИ Северной Кореи обнародовали белую книгу, в которой президент Южной Кореи Юн Сук Ёль обвиняется в создании угрозы ядерной войны для своей страны. Документ, подготовленный Институтом изучения враждебного государства, был опубликован агентством KCNA и содержит критику в адрес Юна за его «безрассудные замечания» о возможной войне.
В книге отмечается, что политика президента Южной Кореи, включая отказ от ключевых элементов межкорейского соглашения, его участие в планировании ядерной войны с Соединенными Штатами, а также стремление к углублению сотрудничества с Японией и НАТО, повышает риск конфликта в регионе.