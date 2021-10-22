КМИС, вероятно, взломали: на сайте появляется странная анимация и надписями турецкой

Детали

Так, около 12:30 стартовая страница КМИС выдавала пользователям странную анимацию и надписи: “Быть влюбленным (-ой) в того, кто не отвечает тебе взаимностью... это так больно...” и “и дети улыбаются в пустоте бутылки, когда их мечты исчезают в бездне, они возвращаются в небо”.

Отметим, что по состоянию на 13:30 сайт КМИС работает в обычном режиме, ни на сайте ни в соцсетях института о проблемах не сообщалось.

Добавим

Накануне Киевский международный институт социологии обнародовал свежий рейтинг президента и правящей партии, которые вызвали общественный резонанс.

В частности, по результатам опроса КМИС, партия “Слуга народа” впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий. В середине октября большинство украинцев поддержали “Европейскую солидарность”.