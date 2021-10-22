КМІС, ймовірно, зламали: на сайті з'являється дивна анімація та надписами турецькою

Деталі

Так, близько 12:30 стартова сторінка КМІС видавала користувачам дивну анімацію та написи: “Бути закоханим(-ою) у того, хто не відповідає тобі взаємністю... це так боляче...” та “і діти посміхаються в пустоті пляшки, коли їхні мрії зникають у безодні, вони повертаються в небо”.

Зазначимо, що станом на 13:30 сайт КМІС працює у звичайному режимі, ані на сайті ані у соцмережах інституту про проблеми не повідомлялось.

Додамо

Напередодні Київський міжнародний інституту соціології оприлюднив свіжий рейтинг президента та правлячої партії, які викликали суспільний резонанс.

Зокрема, за результатами опитування КМІС, партія “Слуга народу” вперше за довгий час втратила лідерство в рейтингу партій. У середині жовтня більшість українців підтримали “Європейську солідарність”.