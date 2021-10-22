КМІС, ймовірно, зламали: на сайті з'являється дивна анімація та надписами турецькою

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 16199 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 77612 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 126062 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 110642 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 118797 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 87647 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75705 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 166624 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87347 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 263730 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.8м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 43175 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 39850 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 38292 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 45490 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 26787 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 131809 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 166634 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 263739 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 433810 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 421713 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27925 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33657 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34282 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35500 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85239 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

КМІС, ймовірно, зламали: на сайті з'являється дивна анімація та надписами турецькою

Київ • УНН

 • 14490 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сторінку Київського міжнародного інституту соціології, ймовірно, зламали. Про проблему повідомили УНН користувачі, які намагались потрапити на сайт.

КМІС, ймовірно, зламали: на сайті з'являється дивна анімація та надписами турецькою

Деталі

Так, близько 12:30 стартова сторінка КМІС видавала користувачам дивну анімацію та написи: “Бути закоханим(-ою) у того, хто не відповідає тобі взаємністю... це так боляче...” та “і діти посміхаються в пустоті пляшки, коли їхні мрії зникають у безодні, вони повертаються в небо”.

Зазначимо, що станом на 13:30 сайт КМІС працює у звичайному режимі, ані на сайті ані у соцмережах інституту про проблеми не повідомлялось.

Додамо

Напередодні Київський міжнародний інституту соціології оприлюднив свіжий рейтинг президента та правлячої партії, які викликали суспільний резонанс.

Зокрема, за результатами опитування КМІС, партія “Слуга народу” вперше за довгий час втратила лідерство в рейтингу партій. У середині жовтня більшість українців підтримали “Європейську солідарність”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31