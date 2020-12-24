Клубы двух украинцев проиграли стартовые матчи в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В рамках Национальной баскетбольной ассоциации первые поединки сезона провели “Детройт Пистонс” и “Торонто Рэпторс” представителей сборной Украины, передает УНН.
“Детройт” Святослава Михайлюка гостил у “Миннесоты”. Начало матча выдалось за гостями — 14:2. Практически все время впереди был БК “Детройт”, но рывок 11:0 в конце встречи помог “Миннесоте” победить — 111:101.
Украинец, выйдя со скамейки, провел на площадке 16,5 минут, набрал 3 очка, реализовав 1 из 8 трехочковых бросков, сделал 2 подбора и 1 передачу при 1 фоле.
Заметим, что “Торонто” украинского центрового Алексей Леня дома уступил “Нью-Орлеан Пеликанс” — 99: 113. Центровой из Украины провел весь поединок в запасе.