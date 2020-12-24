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Клуби двох українців програли стартові матчі в НБА

Київ • УНН

 • 11159 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В рамках Національної баскетбольної асоціації перші поєдинки сезону провели “Детройт Пістонс” та “Торонто Репторс” представників збірної України, передає УНН.

Клуби двох українців програли стартові матчі в НБА

“Детройт” Святослава Михайлюка гостював у “Міннесоти”. Початок матчу видався за гостями — 14:2. Практично весь час попереду був БК “Детройт”, але ривок 11:0 наприкінці зустрічі допоміг “Міннесоті” перемогти — 111:101.

Українець, вийшовши з лави, провів на майданчику 16 з половиною хвилин, набрав 3 очки, реалізувавши 1 з 8 триочкових кидків, зробив 2 підбирання та 1 передачу при 1 фолі.

Зауважимо, що “Торонто” українського центрового Олексія Леня вдома поступився “Нью-Орлеан Пеліканс” — 99:113. Центровий з України провів увесь поєдинок в запасі.

Українські Національні Новини

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