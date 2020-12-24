Клуби двох українців програли стартові матчі в НБА

“Детройт” Святослава Михайлюка гостював у “Міннесоти”. Початок матчу видався за гостями — 14:2. Практично весь час попереду був БК “Детройт”, але ривок 11:0 наприкінці зустрічі допоміг “Міннесоті” перемогти — 111:101.

Українець, вийшовши з лави, провів на майданчику 16 з половиною хвилин, набрав 3 очки, реалізувавши 1 з 8 триочкових кидків, зробив 2 підбирання та 1 передачу при 1 фолі.

Зауважимо, що “Торонто” українського центрового Олексія Леня вдома поступився “Нью-Орлеан Пеліканс” — 99:113. Центровий з України провів увесь поєдинок в запасі.