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Клуб Зинченко праздновал победу в манчестерском дерби

Киев • УНН

 • 15424 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В центральном матче одиннадцатого тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” победил “Манчестер Юнайтед” на стадионе “Олд Траффорд”, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Клуб Зинченко праздновал победу в манчестерском дерби

Детали

Оба взятия ворот команда Гвардиолы оформила в первом тайме. Сначала после прострела Жоау Канселу гол в свои ворота забил Эрик Байи, а в конце первой половины после паса португальца отличился Бернарду Силва.

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку на игру, но игрового времени не получал.

Дополнения

После данного противостояния “Манчестер Сити” набрал 23 очка и на какое-то время переместился на второе место в турнирной таблице АПЛ. “Красные дьяволы” имеют 17 очков и текущую пятую позицию.

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