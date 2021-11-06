Клуб Зинченко праздновал победу в манчестерском дерби

Детали

Оба взятия ворот команда Гвардиолы оформила в первом тайме. Сначала после прострела Жоау Канселу гол в свои ворота забил Эрик Байи, а в конце первой половины после паса португальца отличился Бернарду Силва.

Украинский защитник Александр Зинченко попал в заявку на игру, но игрового времени не получал.

Дополнения

После данного противостояния “Манчестер Сити” набрал 23 очка и на какое-то время переместился на второе место в турнирной таблице АПЛ. “Красные дьяволы” имеют 17 очков и текущую пятую позицию.