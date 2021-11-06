Клуб Зінченка святкував перемогу в манчестерському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У центральному матчі одинадцятого туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" на стадіоні "Олд Траффорд", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
Обидва взяття воріт команда Гвардіоли оформила у першому таймі. Спочатку після прострілу Жоау Канселу гол у свої ворота забив Ерік Байї, а наприкінці першої половини після пасу португальця відзначився Бернарду Сілва.
Український захисник Олександр Зінченко потрапив у заявку на гру, але ігрового часу не отримував.
Доповнення
Після даного протистояння “Манчестер Сіті” набрав 23 очки і на якийсь час перемістився на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. “Червоні дияволи” мають 17 очок і поточну п’яту позицію.