Клуб Робиньо впервые в истории стал чемпионом Турции по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В предпоследнем туре турецкой Суперлиги “Кайсериспор” нападающего сборной Украины Артема Кравца на выезде встречался с лидером турнирной таблицы — “Истанбул Башакшехир”, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Портной провел на поле полный поединок, который завершился победой соперника — 1:0. Гол забил Текдемир.
В данной встречи определился досрочный чемпион Турции: “Башакшехир” стал недосягаемым для конкурентов за тур до финиша первенства — 69 очков против 62 у ближайшего преследователя “Трабзонспор”. Далее следуют “Сивасспор” (60), “Бешикташ” (59) и “Галатасарай” (55).
Примечательно, что клуб впервые выиграл внутренний чемпионат и впервые квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. За команду в данном сезоне выступает звездный экс-форвард “Реала”, “Милана” Робиньо, который успел также стать чемпионом таких стран, как Испания, Италия, Китай и Бразилия.
Добавим также, в случае попадания “Бешикташа” в тройку, впервые в истории турецкий Суперлига не получит ни одного из тройки “Бешикташ”, “Галатасарай” и “Фенербахче” в качестве призера турнира. Вышеперечисленные три команды выиграли 56 из 64 титулов турецкой Суперлиги.