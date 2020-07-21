Клуб Робіньо вперше в історії став чемпіоном Туреччини з футболу

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У передостанньому турі турецької Суперліги “Кайсеріспор” нападника національної збірної України Артема Кравця на виїзді зустрічався з лідером турнірної таблиці — “Істанбул Башакшехір”, передає УНН з посиланням на сайт команди.

Кравець провів на полі повний поєдинок, який завершився звитягою суперника — 1:0. Гол забив Текдемір.

У даній зустрічі визначився достроковий чемпіон Туреччини: “Башакшехір” став недосяжним для конкурентів за тур до фінішу першості — 69 очок проти 62 у найближчого переслідувача “Трабзонспора”. Далі йдуть “Сівасспор” (60), “Бешикташ” (59) і “Галатасарай” (55).

Примітно, що клуб вперше виграв внутрішній чемпіонат та вперше кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів. За команду у даному сезоні виступає зірковий екс-форвард “Реалу”, “Мілану” Робіньо, який встиг також стати чемпіоном таких країн, як Іспанії, Італії, Китаю та Бразилії.

Додамо також, у випадку не потрапляння “Бешикташа” до трійки, вперше в історії турецька Суперліга не отримає жодного з трійки “Бешикташ”, “Галатасарай” і “Фенербахче” в якості призера турніру. Вищеперераховані три команди виграли 56 із 64 титулів турецької Суперліги.

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