Клуб Малиновского оформил путевку в групповой этап Лиги чемпионов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26900 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101360 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106241 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133078 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110468 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131112 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102006 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102578 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Клуб Малиновского оформил путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Клуб Малиновского оформил путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 11352 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. По итогам 34 тура итальянской Серии А по футболу определились еще два участника группового этапа предстоящего сезона Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Гостевая ничья “Аталанты” в игре с “Вероной” (1:1) позволила клубу набрать 71 балл и сейчас занимать третью строчку турнирной таблицы. Клуб Руслана Малиновского, который сыграл во встрече до 78 минуты, стал недосягаем для пяти команды чемпионата “Ромы” (58), что позволит им второй сезон подряд выступать в ЛЧ.

Третьим участником будущего группового этапа ЛЧ стал миланский “Интер” в активе которого 72 балла и пока вторую строчку за 4 тура до окончания чемпионата.

Заметим, что также путевку в групповой этап завоевал “Ювентус”. Клуб из Турина лидирует в Серии А.

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