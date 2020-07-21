Клуб Малиновского оформил путевку в групповой этап Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. По итогам 34 тура итальянской Серии А по футболу определились еще два участника группового этапа предстоящего сезона Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Гостевая ничья “Аталанты” в игре с “Вероной” (1:1) позволила клубу набрать 71 балл и сейчас занимать третью строчку турнирной таблицы. Клуб Руслана Малиновского, который сыграл во встрече до 78 минуты, стал недосягаем для пяти команды чемпионата “Ромы” (58), что позволит им второй сезон подряд выступать в ЛЧ.
Третьим участником будущего группового этапа ЛЧ стал миланский “Интер” в активе которого 72 балла и пока вторую строчку за 4 тура до окончания чемпионата.
Заметим, что также путевку в групповой этап завоевал “Ювентус”. Клуб из Турина лидирует в Серии А.