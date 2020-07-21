Клуб Маліновського оформив путівку в груповий етап Ліги чемпіонів

Гостьова нічия “Аталанти” у грі з “Вероною” (1:1) дозволила клубу набрати 71 бал і наразі займати третій рядок турнірної таблиці. Клуб Руслана Маліновського, який зіграв у зустрічі до 78 хвилини, став недосяжним до п’ятої команди чемпіонату “Роми” (58), що дозволить їм другий сезон поспіль виступати в ЛЧ.

Третім учасником майбутнього групового етапу ЛЧ став міланський “Інтер” в активі якого 72 бали і наразі другий рядок за 4 тури до завершення чемпіонату.

Зауважимо, що також путівку до групового етапу завоював “Ювентус”. Клуб з Турину лідирує у Серії А.