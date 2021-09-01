Клоуны прошли по центру Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Клоуны из Украины, Франции, Италии, Мексики и других стран устроили 1-го сентября шествие в Одессе. Мимы и комедианты прошли от памятника герцогу де Ришелье к Летнему театру в Горсаду, передает УНН.
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Акция состоялась в рамках международного фестиваля «Комедиада», который проходит в эти дни в Одессе.
В рамках фестиваля в Одессе проходят конкурсные клоун-марафоны, шоу, спектакли, мастер-классы и детские шоу. Каждый день в 15.00 акции фестиваля проходят на открытых площадках – в Горсаду и на Приморском бульваре. Финал фестиваля пройдет 2-го сентября в день города.