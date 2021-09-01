Клоуни пройшли центром Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Клоуни з України, Франції, Італії, Мексики та інших країн влаштували 1-го вересня ходу в Одесі. Міми і комедіанти пройшли від пам'ятника герцогу де Рішельє до Літнього театру у Міськсаду, передає УНН.
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Акція відбулася в рамках міжнародного фестивалю “Комедіада”, який проходить в ці дні в Одесі.
У рамках фестивалю в Одесі проходять конкурсні клоун-марафони, шоу, вистави, майстер-класи та дитячі шоу. Кожен день о 15.00 акції фестивалю проходять на відкритих майданчиках — у Міському саду і на Приморському бульварі. Фінал фестивалю пройде 2-го вересня в день міста.