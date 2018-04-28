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Климпуш-Цинцадзе: миротворцы не смогут зайти на Донбасс до конца года

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Миротворческая миссия на Донбассе не сможет начаться до конца года, ведь для принятия соответствующего решения нужно значительно больше времени. Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

Климпуш-Цинцадзе: миротворцы не смогут зайти на Донбасс до конца года

"Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев на Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут зайти в течение нескольких месяцев, преждевременны", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что в случае введения международного миротворческого контингента на Донбасс он будет или поддерживать мир, или принуждать к нему, при этом количество личного состава может составлять от 10 до 40 тыс. человек.

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