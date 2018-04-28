Климпуш-Цинцадзе: миротворці не зможуть зайти на Донбас до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Миротворча місія на Донбасі не зможе розпочатись до кінця року, адже для прийняття відповідного рішення треба значно більше часу. Про це журналістам повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Я не бачу, в який спосіб ми могли б мати миротворців на Донбасі до кінця цього року. Суто через те, що прийняття рішення про операцію триває протягом півроку. Тому розмови про те, що миротворці можуть зайти протягом кількох місяців, передчасні", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що у разі введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас він або підтримуватиме мир, або примушуватиме до нього, при цьому кількість особового складу може становити від 10 до 40 тис. осіб.