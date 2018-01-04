Климкин и Габриэль не попали на линию разграничения из-за погодных условий

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с Министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем", - отметил министр.

По его словам, он и Габриель планируют осуществить совместную поездку на Донбасс позже в январе.

Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль с 3 января находится с рабочим визитом в Украине.





Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивном спилкуваннюз Министром иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позже в этом месяце. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ