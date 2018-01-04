Клімкін та Габріель не потрапили на лінію розмежування через погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Через складні погодні умови міністр закордонних справ України Павло Клімкін та його німецький колега Зігмар Габрієль не змогли потрапити на лінію розмежування на Донбасі. Про це голова МЗС України повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуванню з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем”, — зазначив міністр.
За його словами, він та Габрієль планують здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше у січні.
Нагадаємо, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель з 3 січня перебуває з робочим візитом в Україні.
Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 січня 2018 р.