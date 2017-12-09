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Климкин рассказал о разговоре с Сийярто

Климкин рассказал о разговоре с Сийярто

Киев  •  УНН

 • 14345 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Венгрии уже поняли, в какой ситуации находится венгерское меньшинство в Закарпатье. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на презентации "Книга Добра", отвечая на вопрос о встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает УНН.

"С Петером Сийярто встречались позавчера, была очень интересная встреча. Я ему сказал: то, что говорит венгерская сторона - оно по определению не соответствует действительности. Венгров там уже не 150 тыс. - они оставляют Закарпатье, но они едут учиться в Венгрию, а затем уезжает дальше - тем кто теряет? Теряет Украина, теряет венгерская община, и теряет Венгрия", - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, знание украинского языка предоставит больше возможностей венграм, проживающим в Украине.

"Венгры должны получить все шансы - в государственной службе, в политике - это уже понятно и нашим венгерским партнерам. Конечно, для них есть нюансы и во внутренней политике, но я уверен, что мы договоримся. Венгерская образование остается, но будет доля предметов на украинском. Каждый должен овладеть украинским и понять в какой стране он живет", - отметил Климкин.

Как сообщал УНН, Венецианская комиссия не поддержала обвинение Венгрии по языковой статьи.

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