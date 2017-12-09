Клімкін розповів про розмову з Сійярто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Угорщині вже зрозуміли, в якій ситуації перебуває угорська меншина на Закарпатті. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на презентації "Книга Добра", відповідаючи на запитання про зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає УНН.
“З Петером Сійярто зустрічались позавчора, була дуже цікава зустріч. Я йому сказав: те, що каже угорська сторона — воно за визначенням не відповідає дійсності. Угорців там уже не 150 тис. - вони залишають Закарпаття, але вони їдуть навчатись в Угорщину, а потім відїжджають далі — то хто втрачає? Втрачає Україна, втрачає угорська громада, і втрачає Угорщина”, — підкреслив голова МЗС.
За словами міністра, знання української мови надасть більше можливостей угорцям, які проживають в Україні.
“Угорці мають отримати всі шанси — в державній службі, в політиці — це вже зрозуміло і нашим угорським партнерам. Звичайно, для них є нюанси і у внутрішній політиці, але я впевнений, що ми домовимось. Угорська освіта залишається, але буде частка предметів українською. Кожен має опанувати українську і зрозуміти в якій країні він мешкає”, — зазначив Клімкін.
Як повідомляв УНН, Венеційська комісія не підтримала обвинувачення Угорщини щодо мовної статті.