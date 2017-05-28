П.Климкин провел встречу с главой МИД Словакии М.Лайчаком.

"27 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Братиславу для участия в ежегодной международной конференции по вопросам безопасности" GLOBSEC - 2017 "-" Global Security Forum ", - говорится в сообщении

В этот же день глава внешнеполитического ведомства Украины встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в формате тет-а-тет.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 мая будет находиться с рабочим визитом в Республике Кипр.