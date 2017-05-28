П.Климкин провел встречу с главой МИД Словакии М.Лайчаком.
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В рамках международной конференции по безопасности в Братиславе министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Словакии Мирославом Лайчаком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"27 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Братиславу для участия в ежегодной международной конференции по вопросам безопасности" GLOBSEC - 2017 "-" Global Security Forum ", - говорится в сообщении
В этот же день глава внешнеполитического ведомства Украины встретился с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком в формате тет-а-тет.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 мая будет находиться с рабочим визитом в Республике Кипр.