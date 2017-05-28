П.Клімкін провів зустріч з главою МЗС Словаччини М.Лайчаком.
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В рамках міжнародної конференції з безпеки в Братиславі міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з главою зовнішньополітичного відомства Словаччини Мирославом Лайчаком, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
"27 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Братислави для участі у щорічній міжнародній конференції з питань безпеки" GLOBSEC - 2017 " - " Global Security Forum " - йдеться в повідомленні
В цей же день глава зовнішньополітичного відомства України зустрівся з міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком в форматі тет-а-тет.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18-19 травня перебуватиме з робочим візитом у Республіці Кіпр.