Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"А теперь по поводу метро. Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, а точнее - 25 мая... позволить восстановить работу метро столицы. Конечно, мы будем смотреть на ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро и держали работу до последнего, пока правительство не приняло такое решение. Но когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс", - отметил городской голова.
Кличко заявил, что будет настаивать на возобновлении работы метро.
"О идеи спецпропусков для проезда в метрополитене - она абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будем сталкиваться с ситуацией еще хуже. Поэтому метро должна открыться для работы в обычном режиме", - сказал он.
Напомним, после ослабления карантина в столице утром в среду стало больше пробок.