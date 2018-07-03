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Кличко предлагает депутатам Киевсовета принять решение о создании сквера имени Василия Слепака

Кличко предлагает депутатам Киевсовета принять решение о создании сквера имени Василия Слепака

Киев  •  УНН

 • 5788 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Киевский городской председатель Виталий Кличко внес на рассмотрение Киевсовета проект решения о создании сквера имени погибшего в АТО украинского оперного певца Василия Слепака, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы.

Сквер предлагается обустроить по адресу: Андреевский спуск, 33/6. Соответствующий проект решения зарегистрирован 27 июня.

"29 июня прошло 2 года со дня гибели в АТО известного украинского оперного певца Василия Слепака, который, оставив высокооплачиваемую работу за рубежом, одним из первых пошел защищать независимость и территориальную целостность нашего государства, - отметил Кличко. - Киев должна достойно почтить Героя, который отдал свою жизнь за Украину ", - сказал мэр столицы.

По его словам, вопрос создания сквера общественные организации инициировали течение последнего года. Однако препятствием является тот факт, что соответствующий земельный участок находится в аренде.

"Поскольку земельный участок находится в аренде, а предварительным управленческими командами были проиграны судебные процессы по ее возвращения киевлянам, город разработало правовой механизм для решения этого важного вопроса. Мы также надеемся и на гражданскую позицию арендатора ", - подчеркнул Кличко.

Так, согласно проекту решения, арендатору предложат прекратить договор аренды в связи с общественной необходимостью и компенсируют расходы. В случае отказа арендатора - вопрос будет решаться в судебном порядке. После расторжения договора аренды на земельном участке обустроят сквер, которому присвоят имя Василия Слепака. Эту территорию закрепят за "Киевзеленстроем" в Подольском районе столицы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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