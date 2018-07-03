Кличко пропонує депутатам Київради ухвалити рішення про створення скверу імені Василя Сліпака

Сквер пропонується облаштувати за адресою: Андріївський узвіз, 33/6. Відповідний проект рішення зареєстрований 27 червня.

“29 червня минуло 2 роки з дня загибелі в АТО відомого українського оперного співака Василя Сліпака, який, залишивши високооплачувану роботу за кордоном, одним з перших пішов захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави, — відзначив Кличко. — Київ має гідно вшанувати Героя, який віддав своє життя за Україну”, — сказав мер столиці.

За його словами, питання створення скверу громадські організації ініціювали протягом останнього року. Проте перешкодою є той факт, що відповідна земельна ділянка перебуває в оренді.

“Оскільки земельна ділянка перебуває в оренді, а попередніми управлінськими командами були програні судові процеси щодо її повернення киянам, місто розробило правовий механізм для розв’язання цього важливого питання. Ми також сподіваємося і на громадянську позицію орендаря”, — наголосив Кличко.

Так, відповідно до проекту рішення, орендарю запропонують припинити договір оренди у зв’язку із суспільною необхідністю та компенсують витрати. У разі відмови орендаря — питання буде вирішуватися в судовому порядку. Після розірвання договору оренди на земельній ділянці облаштують сквер, якому присвоять ім’я Василя Сліпака. Цю територію закріплять за “Київзеленбудом” в Подільському районі столиці.