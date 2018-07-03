Кличко пропонує депутатам Київради ухвалити рішення про створення скверу імені Василя Сліпака
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Київський міський голова Віталій Кличко вніс на розгляд Київради проект рішення про створення скверу імені загиблого в АТО українського оперного співака Василя Сліпака, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.
Сквер пропонується облаштувати за адресою: Андріївський узвіз, 33/6. Відповідний проект рішення зареєстрований 27 червня.
“29 червня минуло 2 роки з дня загибелі в АТО відомого українського оперного співака Василя Сліпака, який, залишивши високооплачувану роботу за кордоном, одним з перших пішов захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави, — відзначив Кличко. — Київ має гідно вшанувати Героя, який віддав своє життя за Україну”, — сказав мер столиці.
За його словами, питання створення скверу громадські організації ініціювали протягом останнього року. Проте перешкодою є той факт, що відповідна земельна ділянка перебуває в оренді.
“Оскільки земельна ділянка перебуває в оренді, а попередніми управлінськими командами були програні судові процеси щодо її повернення киянам, місто розробило правовий механізм для розв’язання цього важливого питання. Ми також сподіваємося і на громадянську позицію орендаря”, — наголосив Кличко.
Так, відповідно до проекту рішення, орендарю запропонують припинити договір оренди у зв’язку із суспільною необхідністю та компенсують витрати. У разі відмови орендаря — питання буде вирішуватися в судовому порядку. Після розірвання договору оренди на земельній ділянці облаштують сквер, якому присвоять ім’я Василя Сліпака. Цю територію закріплять за “Київзеленбудом” в Подільському районі столиці.