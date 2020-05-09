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Кличко пообещал запустить метро на Троещину в 2020 году

Киев • УНН

 • 33321 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Кличко пообещал запустить метро на Троещину в 2020 году. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Кличко пообещал запустить метро на Троещину в 2020 году

"В этом году я его открою ... В этом году будет и метро", - сказал Кличко.

Он напомнил, что успешно решил проблему с Шулявским мостом и пообещал открыть метро на Троещину (Деснянский район - ред.) в 2020 году.

Напомним, открытие метрополитенов в Украине предполагается в два этапа после карантина.

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