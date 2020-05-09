Кличко пообіцяв запустити метро на Троєщину у 2020 році

"У цьому році я його відкрию ... В цьому році буде і метро", - сказав Кличко.

Він нагадав, що успішно вирішив проблему з Шулявським мостом і пообіцяв відкрити метро на Троєщину (Деснянський район - ред.) в 2020 році.

Нагадаємо, відкриття метрополітенів в Україні передбачається у два етапи після карантину.