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Кличко пообіцяв запустити метро на Троєщину у 2020 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Кличко пообіцяв запустити метро на Троєщину у 2020 році. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

Кличко пообіцяв запустити метро на Троєщину у 2020 році

"У цьому році я його відкрию ... В цьому році буде і метро", - сказав Кличко.

Він нагадав, що успішно вирішив проблему з Шулявським мостом і пообіцяв відкрити метро на Троєщину (Деснянський район - ред.) в 2020 році.

Нагадаємо, відкриття метрополітенів в Україні передбачається у два етапи після карантину.

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