Кличко: во время ремонта Шулявского моста движение авто перекрывать лишь частично
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Движение автомобилей во время ремонта Шулявского путепровода в Киеве будут перекрывать только частично. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского мэра.
По словам мэра, активные ремонтные работы на путепроводе начнутся в ноябре. И продолжаться примерно полтора года.
"Мы начинаем реконструкцию Шулявского путепровода. Движение автомобилей перекрывать только частично. И обязательно будем информировать киевлян, как лучше объехать этот объект во время его реконструкции. Объем работ очень большой. Но мы должны за полтора года справиться ", - сказал мэр в эфире столичного телеканала.
Кличко также отметил, что в столице продолжается масштабный ремонт дорог. Активные работы, в частности, продолжаются на проспекте Палладина. Ремонт этой важной транспортной артерии планируют завершить в следующем году. Уже открыто движение по обновленной улице Заболотного. Продолжаются работы на улице Алма-Атинской и путепроводе на ней улицах Семьи Кульженко, Туполева, на проспекте Правды, бульваре Вацлава Гавела. Вскоре начнут капитальный ремонт на проспекте Степана Бандеры и улицы Чернобыльской.
"Я держу вопрос ремонта дорог на контроле. Сегодня мы идем по графику. Еще несколько недель продлятся активные работы, пока позволяют погодные условия ", - подчеркнул мэр столицы.
Кличко отметил, что на многих, так называемых переходных, объектах начали работы, которые будут закончены в следующем году.
"Но могу сказать: сегодня киевляне видят, что дороги в городе уже выглядят иначе. Например, совсем другой вид имеют проспекты Победы и Воздухофлотский, бульвары Тараса Шевченко и Дружбы народов, Русановская набережная, Кольцевая дорога и многие другие улиц столицы ", - подчеркнул мэр Киева.
Он отметил, что во время капитального ремонта дорог осуществляют замену подземных коммуникаций, устанавливают новое современное освещение.