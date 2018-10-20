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Кличко: під час ремонту Шулявського мосту рух авто перекриватимуть лише частково

Кличко: під час ремонту Шулявського мосту рух авто перекриватимуть лише частково

Київ • УНН

 • 6108 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Рух автівок під час ремонту Шулявського шляхопроводу у Києві будуть перекривати тільки частково. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу київського мера.

За словами мера, активні ремонтні роботи на шляхопроводі розпочнуться у листопаді. І триватимуть приблизно півтора роки.

“Ми починаємо реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Рух автівок перекриватимемо тільки частково. І обов’язково будемо інформувати киян, як краще об’їхати цей об’єкт під час його реконструкції. Обсяг робіт дуже великий. Але ми повинні за півтора роки впоратися”, — сказав мер в ефірі столичного телеканалу.

Кличко також відзначив, що у столиці триває масштабний ремонт доріг. Активні роботи, зокрема, продовжуються на проспекті Палладіна. Ремонт цієї важливої транспортної артерії планують завершити наступного року. Уже відкрито рух по оновленій вулиці Заболотного. Тривають роботи на вулиці Алматинській і шляхопроводі на ній, вулицях Сім’ї Кульженків, Туполєва, на проспекті Правди, бульварі Вацлава Гавела. Невдовзі розпочнуть капітальний ремонт на проспекті Степана Бандери та вулиці Чорнобильській.

“Я тримаю питання ремонту доріг на контролі. Сьогодні ми йдемо згідно графіку. Ще кілька тижнів триватимуть активні роботи, поки дозволяють погодні умови", — підкреслив мер столиці.

Кличко зазначив, що на багатьох, так званих перехідних, об’єктах розпочали роботи, які будуть закінчені наступного року.

“Але можу сказати: сьогодні кияни бачать, що дороги в місті вже виглядають інакше. Наприклад, зовсім інший вигляд мають проспекти Перемоги і Повітрофлотський, бульвари Тараса Шевченка та Дружби народів, Русанівська набережна, Кільцева дорога і багато інших вулиць столиці”, — наголосив мер Києва.

Він зазначив, що під час капітального ремонту доріг здійснюють заміну підземних комунікацій, встановлюють нове сучасне освітлення.

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