Мэр столицы Виталий Кличко отреагировал на снос усадьбы Зеленских в Киеве и протест местных жителей, которые требовали под КГГА прекратить разрушение исторической части города и скандировали «Кличко - мародер», передает УНН.

Несанкционированный снос усадьбы Зеленских считаю циничной провокацией. Особенно через несколько дней после того, как в Департамент охраны культурного наследия КГГА поступил пакет доработанной учетной документации по присвоению зданию на ул. Александра Конисского, 22 статуса памятника. Сделано это было в поддержку петиции о сохранении старинного здания - написал Кличко в Telegram.

Также мэр прокомментировал митинг, который люди устроили под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева и скандируя 'Кличко - мародер'.

Активисты приходят под здание мэрии. Мол, «Кличко снес памятник». Но почему возмущенные демонстранты не идут и не задают вопросов парламенту, который уже более 5 лет так и не принял поданный городом законопроект, чтобы столица имела рычаги влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий? Почему не обращаются к правительству, от которого город уже столько лет требует вернуть в собственность общины дом Сикорского, который находится на балансе Минобороны - написал Кличко.

Кличко заявил, что Кабмин заблокировал передачу общине Гостиного двора, который город вместе с активистами вернул из частной собственности в государственную.

Столица столько обращений сделала, чтобы вернуть в город разрушающееся здание, отреставрировать его и создать музей известного авиаконструктора. Тот же Кабмин заблокировал передачу общине Гостиного двора, который город вместе с активистами вернул из частной собственности в государственную. А памятник тоже стоит без реконструкции и разрушается - отметил мэр.

Кроме того, он заявил, что за последние годы город направил в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

А внесло министерство только около сотни. Отдельная тоже тема - реагирование правоохранительных органов на случаи разрушений застройщиками старинных зданий - написал Кличко.

Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: в Минкульте признали, что здание соответствует всем критериям памятника архитектуры

Контекст

В Киеве незаконно снесли усадьбу Зеленских, которая является значительным историческим зданием. Минкульт не предоставлял разрешений на демонтаж и призвал правоохранителей обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки.

Полиция также заявила об открытии производства в связи со сносом здания. Из-за сноса сотни киевлян митинговали под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева и скандируя 'Кличко - мародер'.

В Офисе Генпрокурора отметили, что снос усадьбы Зеленских состоялся несмотря на ее арест.

Добавим

Активисты общественной организации «Спадщина» сообщали в июле, что Киевский городской совет передал под застройку или снос 6 объектов, среди которых памятники архитектуры.