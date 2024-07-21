Мэр Киева назвал снос усадьбы Зеленских циничной провокацией. Он прокомментировал протест под КГГА и призвал обращаться в парламент и правительство по защите исторических зданий.
Мэр столицы Виталий Кличко отреагировал на снос усадьбы Зеленских в Киеве и протест местных жителей, которые требовали под КГГА прекратить разрушение исторической части города и скандировали «Кличко - мародер», передает УНН.
Несанкционированный снос усадьбы Зеленских считаю циничной провокацией. Особенно через несколько дней после того, как в Департамент охраны культурного наследия КГГА поступил пакет доработанной учетной документации по присвоению зданию на ул. Александра Конисского, 22 статуса памятника. Сделано это было в поддержку петиции о сохранении старинного здания
Также мэр прокомментировал митинг, который люди устроили под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева и скандируя 'Кличко - мародер'.
Активисты приходят под здание мэрии. Мол, «Кличко снес памятник». Но почему возмущенные демонстранты не идут и не задают вопросов парламенту, который уже более 5 лет так и не принял поданный городом законопроект, чтобы столица имела рычаги влияния на недобросовестных владельцев старинных зданий? Почему не обращаются к правительству, от которого город уже столько лет требует вернуть в собственность общины дом Сикорского, который находится на балансе Минобороны
Кличко заявил, что Кабмин заблокировал передачу общине Гостиного двора, который город вместе с активистами вернул из частной собственности в государственную.
Столица столько обращений сделала, чтобы вернуть в город разрушающееся здание, отреставрировать его и создать музей известного авиаконструктора. Тот же Кабмин заблокировал передачу общине Гостиного двора, который город вместе с активистами вернул из частной собственности в государственную. А памятник тоже стоит без реконструкции и разрушается
Кроме того, он заявил, что за последние годы город направил в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
А внесло министерство только около сотни. Отдельная тоже тема - реагирование правоохранительных органов на случаи разрушений застройщиками старинных зданий
Скандал с реконструкцией на столичной Рейтарской: в Минкульте признали, что здание соответствует всем критериям памятника архитектуры26 сентября 2023, 18:23 • 395241 просмотр
Контекст
В Киеве незаконно снесли усадьбу Зеленских, которая является значительным историческим зданием. Минкульт не предоставлял разрешений на демонтаж и призвал правоохранителей обратить внимание на попытку уничтожения исторической застройки.
Полиция также заявила об открытии производства в связи со сносом здания. Из-за сноса сотни киевлян митинговали под КГГА, требуя прекратить разрушение исторической части Киева и скандируя 'Кличко - мародер'.
В Офисе Генпрокурора отметили, что снос усадьбы Зеленских состоялся несмотря на ее арест.
Добавим
Активисты общественной организации «Спадщина» сообщали в июле, что Киевский городской совет передал под застройку или снос 6 объектов, среди которых памятники архитектуры.