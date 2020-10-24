Кличко назвал самую большую ошибку в заключительном бою в карьере

Кличко отметил, что был одержим желанием завоевать все чемпионские пояса.

“Я много о себе узнал в этом проигранном поединке. Я был действительно одержим целью вернуть пояса обратно в свои руки. Мне не удалось этого сделать, но я победил, проиграв этот бой. Я выиграл множество боев и титулов, объединял титулы, но никогда не сталкивался с тем, что зрители и болельщики примут меня тем в роли проигравшего. Это была отличная ночь, болельщики были в восторге, Энтони и я — тоже. Я не победил, это был хороший урок для меня. Хороший урок, чтобы узнать, что ошибка была в одержимости”, — рассказал украинец.

Напомним, что бывший тренер Кличко назвал причину поражения украинца от Фьюри.

Как сообщал УНН, Кличко стал кандидатом на попадание в Международный зал славы бокса.