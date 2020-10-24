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Кличко назвал самую большую ошибку в заключительном бою в карьере

Кличко назвал самую большую ошибку в заключительном бою в карьере

Киев  •  УНН

 • 13296 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Бывший легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил заключительный бой в профессиональной карьере с Джошуа и назвал главную ошибку в нем, передает УНН со ссылкой на “klitschko-brothers.com”.

Кличко отметил, что был одержим желанием завоевать все чемпионские пояса.

“Я много о себе узнал в этом проигранном поединке. Я был действительно одержим целью вернуть пояса обратно в свои руки. Мне не удалось этого сделать, но я победил, проиграв этот бой. Я выиграл множество боев и титулов, объединял титулы, но никогда не сталкивался с тем, что зрители и болельщики примут меня тем в роли проигравшего. Это была отличная ночь, болельщики были в восторге, Энтони и я — тоже. Я не победил, это был хороший урок для меня. Хороший урок, чтобы узнать, что ошибка была в одержимости”, — рассказал украинец.

Напомним, что бывший тренер Кличко назвал причину поражения украинца от Фьюри.

Как сообщал УНН, Кличко стал кандидатом на попадание в Международный зал славы бокса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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