Кличко назвав найбільшу помилку у заключному бою в кар'єрі

Кличко-молодший відзначив, що був одержимим бажанням завоювати усі чемпіонські пояси.

“Я багато про себе дізнався в цьому програному поєдинку. Я був дійсно одержимий метою повернути пояси назад в свої руки. Мені не вдалося цього зробити, але я переміг, програвши цей бій. Я виграв безліч боїв і титулів, об’єднував титули, але ніколи не стикався з тим, що глядачі і фани приймуть мене тим у ролі того, хто програв. Це була відмінна ніч, вболівальники були в захваті, Ентоні і я — теж. Я не переміг, це був хороший урок для мене. Хороший урок, щоб дізнатися, що помилка була в одержимості”, — розповів українець.

Нагадаємо, що колишній тренер Кличка назвав причину поразки українця від Ф’юрі.

Як повідомляв УНН, Кличко став кандидатом на потрапляння в Міжнародний зал слави боксу.