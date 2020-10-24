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Кличко назвав найбільшу помилку у заключному бою в кар'єрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Колишній легендарний чемпіон світу у суперважах Володимир Кличко пригадав заключний бій в професійній кар’єрі із Ентоні Джошуа та назвав головну помилку в ньому, передає УНН з посиланням на “klitschko-brothers.com”.

Кличко-молодший відзначив, що був одержимим бажанням завоювати усі чемпіонські пояси.

“Я багато про себе дізнався в цьому програному поєдинку. Я був дійсно одержимий метою повернути пояси назад в свої руки. Мені не вдалося цього зробити, але я переміг, програвши цей бій. Я виграв безліч боїв і титулів, об’єднував титули, але ніколи не стикався з тим, що глядачі і фани приймуть мене тим у ролі того, хто програв. Це була відмінна ніч, вболівальники були в захваті, Ентоні і я — теж. Я не переміг, це був хороший урок для мене. Хороший урок, щоб дізнатися, що помилка була в одержимості”, — розповів українець.

Нагадаємо, що колишній тренер Кличка назвав причину поразки українця від Ф’юрі.

Як повідомляв УНН, Кличко став кандидатом на потрапляння в Міжнародний зал слави боксу.

Українські Національні Новини

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