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Кличко написал письмо поддержки пленному моряку: мы верим, что ты не опустишь руки и устоишь

Кличко написал письмо поддержки пленному моряку: мы верим, что ты не опустишь руки и устоишь

Киев  •  УНН

 • 34684 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко написал от себя и брата письмо поддержки старшему матросу Андрею опрыскать, который находится в русском плену. Андрей служил на малом бронированном артиллерийском катере «Никополь», передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кличко.

"Привет Андрей! Надеемся, что это письмо дошло до тебя и сейчас ты его читаешь ... Мы с братом узнали от волонтеров что ты - наш болельщик и следил за нашими боксерскими боями. Сегодня же тяжелый и длительный бой у тебя. За честь, за силу твоего духа, за преданность своей Отчизне и ее гражданам ", - написал Кличко.

Мэр столицы поблагодарил военных моряков за его добросовестную службу Украины. Кличко отметил, что сила духа и отвага, которую демонстрируют наши моряки - пример для всех украинский. И для взрослых, и для маленьких.

"В киевских школах ребята знают о наших доблестных моряков и пишут вам письма поддержки. И верят, что нашу землю есть кому защищать. Это очень важно! - подчеркнул Кличко в письме. - Мы с тобой ровесники .... И понимаем, что не бывает победы без борьбы, трудностей и самопожертвования. Человека нельзя сломать, если крепкий ее дух и если она упорно идет к цели ".

Мэр столицы выразил надежду, что в ближайшее время украинские моряки будут освобождены из русского плена.

"Мы верим, что ты не опустишь руки и устоишь! Как и все твои собратья. Вы с честью пройдете через трудности, которые мало кто себе представляет в мирной жизни. С тобой, с твоими собратьями наша с Володей поддержка, наша вера в победу и ваше скорейшее возвращение домой. Надеюсь, мы познакомимся лично. Обнимаем! Большой привет и слова поддержки ребятам! ", - написал Виталий Кличко.

В декабре прошлого года, по инициативе мэра столицы, перед зданием городской администрации был поднят флаг ВМС Украины в знак поддержки пленных в Азовском море украинских моряков.

Напомним, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Сегодня украинских моряков удерживают в российских тюрьмах.

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