Кличко написав листа підтримки полоненому моряку: ми віримо, що ти не опустиш рук і вистоїш

“Привіт Андрію! Сподіваємося, що цей лист дійшов до тебе і зараз ти його читаєш ...Ми з братом дізналися від волонтерів що ти — наш уболівальник і стежив за нашими боксерськими боями. Сьогодні ж важкий і тривалий бій у тебе. За честь, за незламність твого духу, за відданість своїй Вітчизні та її громадянам”, — написав Кличко.

Мер столиці подякував військовому моряку за його сумлінну службу Україні. Кличко наголосив, що сила духу та відвага, яку демонструють наші моряки — приклад для всіх українців. І для дорослих, і для маленьких.

“У київських школах хлопці та дівчата знають про наших доблесних моряків і пишуть вам листи підтримки. І вірять, що нашу землю є кому захищати. Це дуже важливо! — підкреслив Кличко у листі. — Ми з тобою ровесники .... І розуміємо, що не буває перемоги без боротьби, труднощів і самопожертви. Людину не можна зламати, якщо міцний її дух і якщо вона наполегливо йде до мети”.

Мер столиці висловив сподівання, що найближчим часом українські моряки будуть звільнені з російського полону.

“Ми віримо, що ти не опустиш рук і вистоїш! Як і всі твої побратими. Ви з честю пройдете через труднощі, які мало хто собі уявляє в мирному житті. З тобою, з твоїми побратимами наша з Володею підтримка, наша віра в перемогу і ваше якнайшвидше повернення додому. Сподіваюся, ми познайомимося особисто. Обіймаємо! Великий привіт і слова підтримки хлопцям!”, — написав Віталій Кличко.

У грудні минулого року, за ініціативи мера столиці, перед будівлею міської адміністрації було піднято прапор Військово-морських сил України на знак підтримки полонених у Азовському морі українських моряків.

Нагадаємо, вранці 25 листопада 2018 року Росія заблокувала прохід до Керченської протоки буксиру “Яни Капу” та катерам “Бердянськ” і “Нікополь”, які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Сьогодні українських моряків утримують в російських тюрмах.