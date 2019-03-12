Кличко: Киев вошел в топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. двенадцатое марта. УНН. Киев вошел в топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций а также получил награду за снижения бюрократии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Виталия Кличко.
Такую оценку своего развития украинская столица получила в конкурсе "fDi Location Awards", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment (выдает его Financial Times). Конкурс ежегодно определяет успешные города мира с точки зрения инвестиционной привлекательности и проводит церемонию награждения лучших во время международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.
Награду Киева в Каннах получил мэр столицы Виталий Кличко.
Также он представил на MIPIM стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает присоединиться иностранному бизнесу.
"Сегодня мы представляем здесь Украина и ее столицу. Как мэр Киева хочу отметить, что наш город сегодня динамично развивается, показывая пример преобразований всей стране, - отметил Кличко. - Киев - очень привлекательный и перспективный для мировых инвесторов. И свидетельством этому является то, что в течение нескольких последних лет 60 процентов всех инвестиций в Украину приходят именно в Киев, что ведущие рейтинговые агентства повысили позиции Киева. и привлечение инвестиций сегодня - один из наших приоритетов. Чтобы столица развивалась, становилась хорошею и комф ртнишою ", - подчеркнул мэр столицы.
Выставка недвижимости собрала 26 000 участников из 100 стран мира. Мероприятие посетят почти 6000 международных инвесторов и почти 4000 топ-руководителей самых влиятельных компаний из всех секторов международной недвижимости.
В этом году темой выставки стало развитие отрасли недвижимости в ближайшие 30 лет под влиянием новых тенденций в ее долговечности.
MIPIM - это уникальная международная платформа для ознакомления с новыми проектами по развитию территорий, урбанистических зон и туризма, встреч с потенциальными партнерами для привлечения инвестиций.