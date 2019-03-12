Кличко: Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій

ukru
22 березня, 17:51 • 80882 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 123221 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 104725 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 104548 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 90819 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102048 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151635 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168065 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154896 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247977 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.7 м/с
33 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 60740 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 50769 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 50978 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 29324 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 62218 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 164544 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247977 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210941 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195712 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 162312 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 58961 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 55305 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 70851 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 51591 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 82808 перегляди
Актуальне
Кличко: Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій

Кличко: Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій

Київ • УНН

 • 5159 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій а також отримав відзнаку за зниження бюрократії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Віталія Кличка.

Таку оцінку свого розвитку українська столиця отримала в конкурсі "fDi Location Awards", що проводить спеціалізований журнал Foreign Direct Investment (видає його Financial Times). Конкурс щороку визначає найуспішніші міста світу з точки зору інвестиційної привабливості і проводить церемонію нагородження найкращих під час міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

Нагороду Києва у Каннах отримав мер столиці Віталій Кличко.

Також він представив на MIPIM стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу.

"Сьогодні ми представляємо тут Україну і її столицю. Як мер Києва хочу відзначити, що наше місто сьогодні динамічно розвивається, показуючи приклад перетворень всій країні, - відзначив Кличко. - Київ - дуже привабливий і перспективний для світових інвесторів. І свідченням цьому є те, що протягом кількох останніх років 60 відсотків усіх інвестицій в Україну приходять саме в Київ, що провідні рейтингові агентства підвищили позиції Києва. І залучення інвестицій сьогодні - один з наших пріоритетів. Щоб столиця розвивалася, ставала гарнішаю і комфортнішою", - підкреслив мер столиці.

Цьогорічна виставка нерухомості зібрала 26 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід відвідають майже 6 тисяч міжнародних інвесторів та майже 4 тисячі топ-керівників найвпливовіших компаній з усіх секторів міжнародної нерухомості.

Цьогорічною темою виставки став розвиток галузі нерухомості у найближчі 30 років під впливом нових тенденцій щодо її довговічності.

MIPIM - це унікальна міжнародна платформа для ознайомлення з новими проектами з розвитку територій, урбаністичних зон та туризму, зустрічей з потенційними партнерами для залучення інвестицій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03