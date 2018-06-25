Кличко: Киев получил членство во Всемирной ассоциации автомобильных магистралей

"Сегодня у нас приятная новость. Киев получил от Всемирной ассоциации автомобильных магистралей сертификат об официальном вступлении нашего города, как субъекта, в Ассоциацию, - отметил мэр во время официальной церемонии. - Киев стал еще на шаг ближе к глобальной информации о дорожной инфраструктуры - безопасную, современную и комфортную. К тому же, Киев - первая столица в Европе, которая стала отдельным субъектом Ассоциации, в основном в организации представлены страны на уровне правительств. И мы будем использовать все преимущества платформы, которой является Всемирная ассоциация автомобильных магистралей, для того, чтобы и дальше развивать дорожную инфраструктуру Киева ", - отметил мэр.

Кличко отметил, что ремонт дорог является одним из основных направлений усилий столичной власти.

Он напомнил, что только за последние четыре года в Киеве было капитально отремонтировано более 667 километров столичных дорог и проездов, а это почти 40% от общей протяженности дорог в столице.

"За два последних года отремонтировано более 500 километров дорог. И наша задача в ближайшие годы - кардинально изменить ситуацию с дорогами в столице ", - подчеркнул мэр Киева и добавил, что в планах столичных властей на этот год отремонтировать не менее 300 километров дорог.

С представителями Всемирной ассоциации автомобильных магистралей столичная власть обсудила ряд важных вопросов. В частности, вопрос безопасности дорог и создание комфортной транспортной инфраструктуры.

Также Кличко заверил, что Киев будет надежным партнером Ассоциации.

"Мы договорились, что у нас будет информация вопросов и задач на следующий год, и мировая Ассоциация будет нам помогать", - подчеркнул Кличко.

В свою очередь, во Всемирной ассоциации автомобильных магистралей отметили, что рады приветствовать украинскую столицу среди членов организации.

"Я рад передать вам этот сертификат членства том, что я знаю, как серьезно работает Киев над обновлением дорожной и транспортной инфраструктуры", - сказал заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль.

Он также пояснил, что Украина продемонстрировала свою заинтересованность в сотрудничестве с организацией, однако на сотрудничество с Киевом во Всемирной ассоциации автомобильных магистралей возлагают особые надежды.

"Украина действительно демонстрирует свою заинтересованность, и уже стала активным членом технического комитета Ассоциации. Было восстановлено заинтересованность со стороны министра инфраструктуры, от города. Мы считаем, что очень важно, чтобы крупные города были членами Ассоциации. Поэтому мы рады, что Киев присоединился к организации ", - отметил заместитель генсекретаря Ассоциации Робин Себиль.

Также стороны договорились, что уже в конце октября в Киеве состоится международный семинар Всемирной ассоциации автомобильных магистралей.

Всемирная ассоциация автомобильных магистралей - это международная некоммерческая ассоциация, осуществляющая свою деятельность в сфере автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры. Решение об учреждении Ассоциации было принято на I-м Международном дорожном конгрессе в Париже более 100 лет назад - в 1908

Основными задачами Ассоциации является содействие интеграции сетей автомобильных магистралей стран в мировую сеть. Ее развитие, обмен опытом и внедрение новейших технологий строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог в странах-членах организации.

На сегодня в составе Ассоциации являются представители из 142 стран мира, в том числе 121 правительство. К примеру, правительства таких стран, как Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Япония, Франция, Германия, США. Украина присоединилась к организации в 1995 году. Теперь отдельным субъектом Ассоциации стала и украинская столица.