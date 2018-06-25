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Кличко: Київ отримав членство у Світовій асоціації автомобільних магістралей

Кличко: Київ отримав членство у Світовій асоціації автомобільних магістралей

Київ • УНН

 • 4764 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Київ отримав членство у Світовій асоціації автомобільних магістралей. Сертифікат про набуття членства меру столиці Віталію Кличку передав заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.

“Сьогодні у нас приємна новина. Київ отримав від Світової асоціації автомобільних магістралей сертифікат про офіційний вступ нашого міста, як суб’єкта, до Асоціації, — відзначив мер під час офіційної церемонії. — Київ став ще на крок ближче до глобальної інформації про дорожню інфраструктуру — безпечну, сучасну і комфортну. До того ж, місто Київ — перша столиця в Європі, яка стала окремим суб’єктом Асоціації, в основному в організації представлені країни на рівні урядів. І ми будемо використовувати всі переваги платформи, якою є Світова асоціація автомобільних магістралей, для того, щоб і надалі розвивати дорожню інфраструктуру Києва”, — відзначив мер.

Кличко наголосив, що ремонт доріг є одним із основних напрямків зусиль столичної влади.

Він нагадав, що тільки за останніх чотири роки у Києві було капітально відремонтовано більш ніж 667 кілометрів столичних автошляхів і проїздів, а це майже 40% від загальної протяжності доріг в столиці.

“За два останніх роки відремонтовано понад 500 кілометрів доріг. І наше завдання в найближчі роки — кардинально змінити ситуацію з дорогами в столиці”, — підкреслив мер Києва та додав, що у планах столичної влади на цей рік відремонтувати не менше ніж 300 кілометрів доріг.

З представниками Світовій асоціації автомобільних магістралей столична влада обговорила низку важливих питань. Зокрема, питання безпечності доріг та створення комфортної транспортної інфраструктури.

Також Кличко запевнив, що Київ буде надійним партнером Асоціації.

“Ми домовились, що у нас буде лист питань і завдань на наступний рік, і світова Асоціація буде нам допомагати”, — наголосив Кличко.

У свою чергу, у Світовій асоціації автомобільних магістралей відзначили, що раді вітати українську столицю серед членів організації.

“Я радий передати вам цей сертифікат членства тому, що я знаю, як серйозно працює Київ над оновленням дорожньої та транспортної інфраструктури”, — сказав заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль.

Він також пояснив, що Україна продемонструвала свою зацікавленість у співпраці з організацією, проте на співпрацю із Києвом у Світовій асоціації автомобільних магістралей покладають особливі надії.

“Україна справді демонструє свою зацікавленість, і вже стала активним членом технічного комітету Асоціації. Було відновлено зацікавленість з боку міністра інфраструктури, від міста. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб великі міста були членами Асоціації. Тому ми раді, що Київ приєднався до організації”, — зазначив заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль.

Також сторони домовилися, що вже наприкінці жовтня у Києві відбудеться міжнародний семінар Світової асоціації автомобільних магістралей.

Світова асоціація автомобільних магістралей — це міжнародна некомерційна асоціація, що здійснює свою діяльність в сфері автомобільного транспорту та дорожньої інфраструктури. Рішення про заснування Асоціації було ухвалене на I-му Міжнародному дорожньому конгресі в Парижі понад 100 років тому — в 1908 р.

Основними завданнями Асоціації є сприяння інтеграції мереж автомобільних магістралей країн у світову мережу. Її розвиток, обмін досвідом та впровадження новітніх технологій будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг у країнах-членах організації.

На сьогодні у складі Асоціації є представники зі 142 країн світу, зокрема 121 уряд. До прикладу, уряди таких країн, як Австрія, Бельгія, Канада, Китай, Японія, Франція, Німеччина, США. Україна приєдналася до організації у 1995 році. Тепер окремим суб‘єктом Асоціації стала і українська столиця.

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