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Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро
Chanel поднял цены на свои сумки среднего размера с клапаном до более 10 000 евро в Париже, что на 6,2% больше, чем в начале 2024 года, из-за роста затрат на сырье и производство, несмотря на снижение спроса.
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин совершил 3-дневный визит в Северную Корею и обсудил с министром государственной безопасности КНДР Ли Чан Дэ усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины
Две женщины были ранены в результате ночной атаки иранских беспилотников "Шахед" в Запорожье, что повлекло пожары в жилых домах.
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах
Согласно опросу Bloomberg News и Morning Consult, проведенному в марте, Байден сокращает разрыв с Трампом в шести колеблющихся штатах.
В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены
Два человека получили легкие ранения и более 40 зданий были повреждены в Запорожье в результате ночных атак вражеских беспилотников.
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины
Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата
Латвия объявила российского дипломата персоной нон-грата и выслала его из страны до 10 апреля из-за "неприемлемых и провокационных публичных заявлений посольства России".
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза
Марин Ле Пен и еще 26 человек будут судить за хищение миллионов евро из фондов ЕС путем создания системы оплаты труда помощников депутатов Европарламента в период с 2004 по 2016 год.
В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ
Эстонская журналистка Светлана Бурцева, которая писала для российских государственных СМИ, находящихся под санкциями ЕС, была арестована в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций и отношений против Эстонской Республики.