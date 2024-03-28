Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  110664 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  116742 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  121158 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  143787 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125502 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138908 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126017 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143602 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134933 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179972 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Новости по теме
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

  •  1299 просмотра
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

  •  2566 просмотра
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины

Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины

  •  6788 просмотра
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

  •  13681 просмотра
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

  •  13037 просмотра
В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены

В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены

  •  14881 просмотра
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

  •  12208 просмотра
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

  •  15480 просмотра
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

  •  15624 просмотра
В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

  •  14779 просмотра

Популярные

Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

Россияне обстреляли 8 громад Сумщины из ракет, минометов и БПЛА

  •  44366 просмотра
По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3

  •  50971 просмотра
Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

  •  47751 просмотра
Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

  •  49327 просмотра
Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

  •  45615 просмотра

Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

  •  148036 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  508348 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  461187 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  476856 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  495849 просмотра

Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Chanel поднял цены на свои сумки среднего размера с клапаном до более 10 000 евро в Париже, что на 6,2% больше, чем в начале 2024 года, из-за роста затрат на сырье и производство, несмотря на снижение спроса.

Общество •   •  1299 просмотра
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин совершил 3-дневный визит в Северную Корею и обсудил с министром государственной безопасности КНДР Ли Чан Дэ усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

политика •   •  2566 просмотра
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины

Две женщины были ранены в результате ночной атаки иранских беспилотников "Шахед" в Запорожье, что повлекло пожары в жилых домах.

Общество •   •  6788 просмотра
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.

Общество •   •  13681 просмотра
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

Согласно опросу Bloomberg News и Morning Consult, проведенному в марте, Байден сокращает разрыв с Трампом в шести колеблющихся штатах.

политика •   •  13037 просмотра
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены

Два человека получили легкие ранения и более 40 зданий были повреждены в Запорожье в результате ночных атак вражеских беспилотников.

Общество •   •  14881 просмотра
В Запорожье из-за обстрела "шахедами" два человека ранены

28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.

УНН Lite •   •  12208 просмотра
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

Латвия объявила российского дипломата персоной нон-грата и выслала его из страны до 10 апреля из-за "неприемлемых и провокационных публичных заявлений посольства России".

политика •   •  15480 просмотра
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

Марин Ле Пен и еще 26 человек будут судить за хищение миллионов евро из фондов ЕС путем создания системы оплаты труда помощников депутатов Европарламента в период с 2004 по 2016 год.

политика •   •  15624 просмотра
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

Эстонская журналистка Светлана Бурцева, которая писала для российских государственных СМИ, находящихся под санкциями ЕС, была арестована в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций и отношений против Эстонской Республики.

политика •   •  14779 просмотра
В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ