Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Сумка Chanel среднего размера с клапаном сейчас стоит в Париже более 10 000 евро. Это примерно на 6,2% больше, чем 9700 евро в начале 2024 года, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что некоторые бренды класса "люкс" готовы продолжать повышать цены, несмотря на снижение спроса. Одним из таких брендов является Chanel.

Chanel оценивает свои сумки в соответствии с себестоимостью. Цены на сырье и производственные затраты были отмечены постоянной инфляцией в течение последнего года, что заставило нас корректировать наши цены в бутиках сказал представитель Chanel Bloomberg в среду, 27 марта.

По его данным, это повышение вступит в силу на всех рынках с 27 марта 2024 года, со средней ставкой корректировки 6 процентов в евро

В сентябре Chanel повысила цены на 6-8 процентов на таких рынках, как Китай, Япония и Австралия.

Дополнение

Эксклюзивные бренды класса "люкс" могут применять повышение, не обязательно теряя клиентов. Но в прошлом году появились признаки, что состоятельные клиенты сокращают свои расходы.

Chanel преимущественно обслуживает самых состоятельных клиентов, наравне с Hermes International или производителем часов Rolex, чья потребительская способность является более устойчивой, несмотря на общее замедление спроса.

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