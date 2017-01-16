"Киевводоканал" проверил качество питьевой воды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Питьевая вода, подаваемая в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям. Об этом сообщили в "Киевводоканале" по результатам анализа проб воды из Десны и Днепра, передает УНН.
"Днепровская и Деснянская водопроводные станции работают в штатном режиме. Для очистки питьевой воды, поступающей в водопроводную сеть с Днепровской и Деснянской водопроводных станций, используются высокоэффективные реагенты. На сегодняшний день питьевая вода, которая подается в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям согласно Приложению 2 Прим. 1 к табл.1 (ГСанПиН 2.2.4-171-10)", - сообщили в "Киевводоканале" и обнародовали результаты анализов.
Напомним, некоторые застройщики выбирают для своих жилых комплексов артезианскую воду из собственных скважин. Например, один из крупнейших комплексов Украины - ЖК "Scandia" (г. Бровары) будет иметь собственную скважину артезианской воды глубиной 350 м. Такая вода, по данным компании, будет пригодна для питья без дополнительных систем очистки.
Справка УНН. Артезианская вода заключена между водоупорным слоем и, в отличие от грунтовых вод, участвующих в современном водообмене с поверхности земли, не поддается загрязнению.
Состав артезианской воды зависит только от состава пластов земной коры и времени залегания между ними, в то время как на грунтовые воды влияют атмосферные осадки, климатические изменения и загрязнение окружающей среды.